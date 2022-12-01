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  • Во время выполнения боевого задания погиб 50-летний сержант ВСУ из Днепропетровской области

Во время выполнения боевого задания погиб 50-летний сержант ВСУ из Днепропетровской области

Сегодня 22:00
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18 ноября погиб сержант ВСУ из Днепропетровской области Павел Збаражский. Произошло это во время выполнения боевой задачи в районе населенного пункта Бахмут Донецкой области. Мужчине было 50 лет.

Новости Днепра про Во время выполнения боевого задания погиб 50-летний сержант ВСУ из Днепропетровской области

У него остались жена, сын и родители. Об этом сообщает Каменская районная государственная администрация.

Павел проходил службу в должности стрелка-снайпера одного из подразделений Вооруженных Сил Украины.

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Новости Днепра про Во время выполнения боевого задания погиб 50-летний сержант ВСУ из Днепропетровской областиУкраїнська Новости Днепра про Во время выполнения боевого задания погиб 50-летний сержант ВСУ из Днепропетровской областиРусский

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