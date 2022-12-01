Во время выполнения боевого задания погиб 50-летний сержант ВСУ из Днепропетровской области

У него остались жена, сын и родители. Об этом сообщает Каменская районная государственная администрация.
Павел проходил службу в должности стрелка-снайпера одного из подразделений Вооруженных Сил Украины.
Читайте также:
Автор:
Украинские военные за ноябрь ликвидировали около 17 000 оккупантов. Это…
Российские военные продолжают вести наступление на одном направлении в Донецкой…
Блогер заявила, что она все сделала "на эмоциях" и удалила…
Правоохоронці вилучили речові докази протиправної діяльності, а на відвідувачів склали…
Украинские военные за ноябрь ликвидировали около 17 000 оккупантов. Это рекордные потери россиян за месяц после начала полномасштабной войны.
Российские военные продолжают вести наступление на одном направлении в Донецкой области. В то же время Вооруженным силам Украины удалось атаковать позиции трех вражеских ЗРК.
Блогер заявила, что она все сделала "на эмоциях" и удалила свои страницы в соцсетях.
Правоохоронці вилучили речові докази протиправної діяльності, а на відвідувачів склали адмінматеріали. Двом з них вручені повістки до військкомату.
Спортсмен из Днепра Михаил Бородянский на соревнованиях по плаванию завоевал золото и серебряные медали. Соревнования проходили в Броварах.
30 ноября в Днепре произошел пожар, который унес жизнь мужчины.
В Днепре разыскивают 17-летнюю Валерию Войну.
В Днепре инспекция по благоустройству обнаружила целый ящик патронов в заброшенном гараже.
Помимо обычных и нужных всем вещей на барахолках в Интернете можно найти все, что угодно – от батареек до обогревателя и запчастей к чему угодно. Но есть на этих площадках новые и забавные товары, заставляющие сказать: «вау!». Журналисты dnepr.info решили…
У Новомосковську піймали на хабарі начальника одного із управлінь.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!