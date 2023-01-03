Во время второго рождественского уик-энда будут курсировать дополнительные поезда из Днепра

Как сообщили в пресс-службе Укрзализныци, во время второго рождественского уик-энда 6-8 января будут курсировать дополнительные рейсы.
180/179 Киев — Днепр
6 и 8 января в 09:53 из Киева, в 18:25 в Днепре. Обратно в тот же день в 08:51, прибытие в 17:05.
191/192 Киев — Львов
8 января в 07:44 из Киева и в 15:28 во Львове.
Обратно 8 января в 08:06, прибывает в 15:38.
176/175 Киев — Кривой Рог
8 января в 06:19 из Киева через Мироновку, ст. им. Т. Шевченко, Александрию с прибытием в 15:07. Обратно в тот же день в 08.09 с прибытием в столицу в 16.26.
104/103 Киев — Харьков
8 января в 09:40 из Киева, прибытие в 17:15. Обратно в тот же день в 10:48, прибытие в 18:41.
168 Львов — Одесса
8 января в 08:50 из Львова, прибытие в 19:49. Обратно в тот же день в 10:16, прибытие в 21:38.
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