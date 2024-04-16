Во время сильной непогоды деревья попадали на трамвайные вагоны: в Днепре разгребают последствия урагана

Ветер повалил деревья на вагоны, из-за чего почти два часа было парализовало движение трамваев.

Вечером 15 апреля из-за ухудшения погодных условий по двум маршрутам электротранспорта были случаи падения деревьев, сообщили в департаменте транспорта.

В частности, массивные деревья упали на вагоны трамваев №6 в районе остановки «Парк Казацкой славы — Кирилловка». Они повредили контактную сеть вагона. Потребовалось 44 минуты, чтобы деблокировать электротранспорт.

Также упало дерево по трамвайному маршруту №19 в районе остановки «станция Кайдакка». Из-за значительных повреждений специалистам понадобилось более 2 часов, чтобы возобновить движение.

Последствия урагана устраняли три бригады коммунальщиков.

Напомним, вечером 15 апреля Днепр и область накрыла непогода. Валяло деревья, заборы, срывало крыши домов. По состоянию на утро 16 апреля более 15 тысяч потребителей были без света. Электричество обещали вернуть до конца суток.

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