Во время разбора завалов в Днепре нашли крупную сумму денег

При разборе завалов дома были найдены чьи-то сбережения в иностранной валюте. Сообщается, что сумма немалая.

Однако точно ее не называют, умалчивая также и валюту – так владелец сможет доказать, что это именно его деньги.

Тем, кто поймет, что это их сбережения, следует обратиться в Соборный райотдел полиции.