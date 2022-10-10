Во время ракетной атаки погиб полицейский из Днепра

Именно в момент взрыва Заскока направлялся на работу на собственном автомобиле.
«Российские ракеты унесли жизни 11 человек. Среди них – 41-летний полковник полиции, начальник отдела Департамента Киберполиции Юрий Заскока. Полицейский в момент удара как раз ехал по бульвару Шевченко на работу… Вечная память всем погибшим», — сказал глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко.
41-летний полковник и отец двоих детей прослужил в полиции почти 24 года. Юрий Заскока был из Днепра.
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