Во время ракетной атаки погиб полицейский из Днепра

41-летний полковник и отец двоих детей прослужил в полиции почти 24 года. Юрий Заскока был из Днепра.

«Российские ракеты унесли жизни 11 человек. Среди них – 41-летний полковник полиции, начальник отдела Департамента Киберполиции Юрий Заскока. Полицейский в момент удара как раз ехал по бульвару Шевченко на работу… Вечная память всем погибшим», — сказал глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко.

Именно в момент взрыва Заскока направлялся на работу на собственном автомобиле.

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