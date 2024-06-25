Во времена Екатеринослава тут была конюшня и пекарня: история необычного дома в центре Днепра

Многие старинные дома Днепра хранят в своих стенах интересные истории. Вековые здания «рассказывают» их устами старожилов, которые в свою очередь слышали их от своих бабушек-дедушек. Одно из таких старинных зданий с необычной историей находится на улице Святослава Хороброго.

Журналисты dnepr.info узнали историю одного такого здания из группы «История в фотографиях. Екатеринослав-Днепропетровск».

Улица Святослава Хороброго изначально называлась Большой Базарной. Такое название пошло от привозного базара, который располагался на ней. Тут стояли деревянные лавки, а сам рынок назывался «Верхним базаром». А еще по улице проходила южная граница города. Активно застраиваться домами и расширяться улица начала только в начале прошлого века.

На центральных улицах города, в том числе и на бывшей Большой Базарной еще сохранилось несколько старинных домов, построенных во времена Екатеринослава. Правда часть из этих домов находится плачевном состоянии.

Одно из зданий на улице Святослава Хороброго хранит удивительную историю. По словам местных старожилов, в начале ХХ века дом принадлежал местной графине. Она была вдовой, но отличалась предпринимательской жилкой и чтобы заработать денег пристроила к дому пекарню. За небольшой срок выпечка из пекарни графини стала пользоваться небывалой популярностью в городе.

Также вдова держала лошадей, которые регулярно участвовали в скачках на местном ипподроме и занимали призовые места. Своей резвостью и породой они были известны на весь Екатеринослав. Однако, документальных подтверждений этой истории нет.

После Второй мировой войны дом графини превратился в коммуналку с несколькими входами и выходами, пристроенными жильцами. Несколько лет назад верхний этаж здания выгорел. На первом все еще могут жить люди.

Дом находится в аварийном состоянии. Практически без крыши, без окон и дверей он постепенно разрушается.

по материалам и фото: группа «История в фотографиях. Екатеринослав-Днепропетровск», А. Волок.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: