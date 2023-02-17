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Во тьме и в +1: в сквере Прибрежные семьи с детьми гуляют по тонкому льду

Сегодня 20:30
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Щойно річка вкрилася тоненьки льодом, дніпряни вирішили випробувати його на міцність.

Новости Днепра про Во тьме и в +1: в сквере Прибрежные семьи с детьми гуляют по тонкому льду

Первыми на лед вышли рыбаки, которые ради нескольких окуней готовы рискнуть своей жизнью. Однако чувство самосохранения отсутствует и у других днепрян. Взрослые вместе с детьми решили прогуляться по хрупкому льду.

Следует отметить, что температура воздуха в это время составляла +1. Хорошо, если эти люди не прибавят работы работникам ГСЧС.

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Новости Днепра про Во тьме и в +1: в сквере Прибрежные семьи с детьми гуляют по тонкому льдуУкраїнська Новости Днепра про Во тьме и в +1: в сквере Прибрежные семьи с детьми гуляют по тонкому льдуРусский

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