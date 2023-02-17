Во тьме и в +1: в сквере Прибрежные семьи с детьми гуляют по тонкому льду

Щойно річка вкрилася тоненьки льодом, дніпряни вирішили випробувати його на міцність.

Первыми на лед вышли рыбаки, которые ради нескольких окуней готовы рискнуть своей жизнью. Однако чувство самосохранения отсутствует и у других днепрян. Взрослые вместе с детьми решили прогуляться по хрупкому льду.

Следует отметить, что температура воздуха в это время составляла +1. Хорошо, если эти люди не прибавят работы работникам ГСЧС.

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