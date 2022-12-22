Во Львовской области Volkswagen попал под поезд, курсирующий через Днепр: погибли мужчина и его 8-летняя дочь

Там Volskwagen Caddy столкнулся с поездом, следовавшим по маршруту «Запорожье-Перемышль».
Об этом сообщают ГУ НП во Львовской области и ГСЧС во Львовской области.
К сожалению, погибли 37-летний мужчина и его 8-летняя дочь. Спасатели извлекли тела погибших.
Все обстоятельства произошедшего будут устанавливать правоохранители.
Читайте также:
Автор:
В пресс-службе национального перевозчика сообщили, что сказочный ретро-поезд на паровозной…
Сегодня, 20 декабря, на перекрестке улиц Староказацкая и Троицкая произошла…
13 декабря на трассе Днепр – Запорожье произошла авария.
В Олевской громаде Житомирской области между селами на мине подорвался…
Украинская певица Светлана Тарабарова приняла приглашение 93-й ОМБР Холодный Яр из Днепропетровской области.
Ура, скоро каникулы!
Женщина может провести пять лет за решеткой.
17-летний парень сбежал от своих опекунов в Польше, чтобы увидеться с девушкой в Днепре, которую встретил в онлайн-игре.
Украина удержит энергосистему, несмотря на новые волны российских ракетных атак. И это станет одним из наших шагов к победе.
В Днепре раненому военному не дают пользоваться лифтом, потому что у того долги перед ОСББ.
В Подгородном поймали водителя под хмельком.
Вечная слава Герою!
В Днепропетровской области установили ограничения на продажу новогодних елок
Более 40 лет назад в центре Днепра был парк с фонтанами и каруселями для детей. Теперь же на его месте стоит здание. Зелена зона существовала в этой части города с 1886 года. До этого там располагался городской острог.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!