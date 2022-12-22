Во Львовской области Volkswagen попал под поезд, курсирующий через Днепр: погибли мужчина и его 8-летняя дочь

К сожалению, погибли 37-летний мужчина и его 8-летняя дочь. Спасатели извлекли тела погибших.

Об этом сообщают ГУ НП во Львовской области и ГСЧС во Львовской области.

Там Volskwagen Caddy столкнулся с поездом, следовавшим по маршруту «Запорожье-Перемышль».

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