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  • Во Львовской области Volkswagen попал под поезд, курсирующий через Днепр: погибли мужчина и его 8-летняя дочь

Во Львовской области Volkswagen попал под поезд, курсирующий через Днепр: погибли мужчина и его 8-летняя дочь

Сегодня 18:05
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В среду, 21 декабря, в селе Арламовская Воля Львовской области около 14.30 произошла смертельная авария на железнодорожном переезде.

Новости Днепра про Во Львовской области Volkswagen попал под поезд, курсирующий через Днепр: погибли мужчина и его 8-летняя дочь

Там Volskwagen Caddy столкнулся с поездом, следовавшим по маршруту «Запорожье-Перемышль».

Об этом сообщают ГУ НП во Львовской области и ГСЧС во Львовской области.

К сожалению, погибли 37-летний мужчина и его 8-летняя дочь. Спасатели извлекли тела погибших.

Все обстоятельства произошедшего будут устанавливать правоохранители.

Новости Днепра про Во Львовской области Volkswagen попал под поезд, курсирующий через Днепр: погибли мужчина и его 8-летняя дочь

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Новости Днепра про Во Львовской области Volkswagen попал под поезд, курсирующий через Днепр: погибли мужчина и его 8-летняя дочьУкраїнська Новости Днепра про Во Львовской области Volkswagen попал под поезд, курсирующий через Днепр: погибли мужчина и его 8-летняя дочьРусский

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