Во львовской гостинице житель Днепра устроил стрельбу

Об этом рассказали в областной полиции Львовской области.
Отмечается, что инцидент произошел утром 4 декабря во львовской гостинице. В полицию обратились работники и рассказали, что неизвестный угрожал оружием.
Как выяснили прибывшие по вызову полицейские, между двумя компаниями произошел конфликт в ресторане отеля. В какой-то момент 24-летний днепрянин дважды выстрелил из пистолета резиновыми пулями.
К счастью, пострадавших нет, а буйного жителя Днепра задержали правоохранители. Теперь ему грозит от 3 до 7 лет лишения свободы.
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