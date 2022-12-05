Во львовской гостинице житель Днепра устроил стрельбу

Во Львове днепрянин устроил стрельбу.

Об этом рассказали в областной полиции Львовской области.

Отмечается, что инцидент произошел утром 4 декабря во львовской гостинице. В полицию обратились работники и рассказали, что неизвестный угрожал оружием.

Как выяснили прибывшие по вызову полицейские, между двумя компаниями произошел конфликт в ресторане отеля. В какой-то момент 24-летний днепрянин дважды выстрелил из пистолета резиновыми пулями.

К счастью, пострадавших нет, а буйного жителя Днепра задержали правоохранители. Теперь ему грозит от 3 до 7 лет лишения свободы.

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