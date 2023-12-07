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  • Во Львове заметили «бабушку», которая ездила на лыжах, уцепившись за BMW (ВИДЕО)

Во Львове заметили «бабушку», которая ездила на лыжах, уцепившись за BMW (ВИДЕО)

Сегодня 17:23
просмотров

Вчера в социальных сетях распространили интересное видео из Львова - на кадрах "бабушка" катается по городу на лыжах, уцепившись за BMW.

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Но как выяснилось позже, это была не «бабушка», а 30-летний мужчина.

Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Львовской области.

Гражданину инспекторы вынесли постановление по ч. 1 ст. 127 (Нарушение ПДД пешеходом) КУоАП. Более того, инспекторы выяснили, что мужчина находится в розыске по ст. 210 (Нарушение призывниками, военнообязанными, резервистами правил военного учета) и ст. 210-1 (Нарушение законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации) КУоАП. Информацию передали в военкомат.

Мы поддерживаем развлечения, которые не угрожают жизни и здоровью людей. Берегите себя и будьте достойным примером для других! – отметили в патрульной полиции.

А вот и само видео:

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