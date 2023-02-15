Внимание: в направлении Днепропетровской области двигаются «шахеды»

Раніше ми писали: У небі над Україною знову помітили повітряні кулі з відбивачами: що про них відомо

Уже несколько дней россияне запускают в украинское воздушное пространство воздушные шары с отражателями.

Об этом в Телеграмме написал Сергей Лысак – председатель Днепропетровской ОВА.

В Днепре коммунальщики завершили работы по ликвидации аварии по улице…

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