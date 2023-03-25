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Внезапно выбежала на дорогу: в Днепре на Рабочей водитель Chevrolet Aveo наехал на женщину

Сегодня 12:30
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В пятницу вечером, 24 марта, в Днепре на улице Рабочей произошло ДТП. Там водитель автомобиля марки Chevrolet Aveo наехал на женщину.

Новости Днепра про Внезапно выбежала на дорогу: в Днепре на Рабочей водитель Chevrolet Aveo наехал на женщину

Пострадавшую 1980 года рождения госпитализировали на «скорой» в больницу. Медики установили, что у женщины перелом голени, закрытая черепно-мозговая травма, политравмы и ушибы.

Об этом пишет «Репортер».

По словам 50-летнего водителя, женщина внезапно выбежала на дорогу, когда он двигался по улице Рабочая. Мужчина заверил, что не успел среагировать и совершил наезд на пешехода.

Все детали и обстоятельства выясняют правоохранители.

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