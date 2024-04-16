Внезапно умер украинский писатель и общественный деятель Дмитрий Капранов

Друзья, у нас беда. Сегодня утром внезапно скончался Дмитрий. Когда и где прощание, напишу завтра. Все остальное отменяется, извините, — говорится в сообщении.

Об этом сообщил в Facebook его брат Виталий.

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