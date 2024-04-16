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Внезапно умер украинский писатель и общественный деятель Дмитрий Капранов

Сегодня 14:32
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Внезапно скончался известный украинский публицист.

Новости Днепра про Внезапно умер украинский писатель и общественный деятель Дмитрий Капранов

Утром 16 апреля внезапно скончался историк, украинский писатель, издатель, публицист, общественный деятель, блогер Дмитрий Капранов.

Об этом сообщил в Facebook его брат Виталий.

Друзья, у нас беда. Сегодня утром внезапно скончался Дмитрий. Когда и где прощание, напишу завтра. Все остальное отменяется, извините, — говорится в сообщении.

Причина смерти пока неизвестна.

Дмитрию было 56 лет.

Новости Днепра про Внезапно умер украинский писатель и общественный деятель Дмитрий Капранов

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