Вместо телефона получил кусок металла: на Днепропетровщине юноша осуществлял фейковые «продажи»

В Каменском районе 17-летний парень совершал "продажу" своего телефона.

В пресс-службе полиции Днепропетровской области отмечается, что юноша разместил в Интернете объявление о срочной продаже своего телефона по низкой цене, однако продавать его не собирался.

Выяснилось, что на выгодное предложение откликнулись три человека.

Первому, 18-летнему парню, мошенник предложил обменять гаджет на смарт-часы с доплатой в свою пользу. Когда эта доплата зашла на банковский счет, злоумышленник оборвал общение.

Второму, 16-летнему юноше, предложил обмен своего гаджета на другой. «Покупатель» отправил свой телефон согласно договоренности, однако в обмен получил кусок металла.

Третьей на предложение отозвалась 17-летняя девушка, ей «продавец» поставил условие – продажа по полной предоплате. Девушка согласилась, однако осталась без телефона и без денег.

Все манипуляции 17-летнего мошенника разоблачили правоохранители и сообщили ему о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 190 (мошенничество) Уголовного Кодекса Украины.

Правоохранители предостерегают — покупая товары на разных платформах в сети Интернет, будьте бдительны и убедитесь, что вы общаетесь с лицом, действительно имеющим нужный вам товар, — дополнили публикацию полицейские.

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