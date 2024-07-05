Вместо телефона получил кусок металла: на Днепропетровщине юноша осуществлял фейковые «продажи»

В пресс-службе полиции Днепропетровской области отмечается, что юноша разместил в Интернете объявление о срочной продаже своего телефона по низкой цене, однако продавать его не собирался.
Выяснилось, что на выгодное предложение откликнулись три человека.
Первому, 18-летнему парню, мошенник предложил обменять гаджет на смарт-часы с доплатой в свою пользу. Когда эта доплата зашла на банковский счет, злоумышленник оборвал общение.
Второму, 16-летнему юноше, предложил обмен своего гаджета на другой. «Покупатель» отправил свой телефон согласно договоренности, однако в обмен получил кусок металла.
Третьей на предложение отозвалась 17-летняя девушка, ей «продавец» поставил условие – продажа по полной предоплате. Девушка согласилась, однако осталась без телефона и без денег.
Все манипуляции 17-летнего мошенника разоблачили правоохранители и сообщили ему о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 190 (мошенничество) Уголовного Кодекса Украины.
Правоохранители предостерегают — покупая товары на разных платформах в сети Интернет, будьте бдительны и убедитесь, что вы общаетесь с лицом, действительно имеющим нужный вам товар, — дополнили публикацию полицейские.
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