Вместо чая и сигарет – наркотики: в Днепре задержали наркоторговцев

На место происшествия патрульные вызвали следственно-оперативную группу, которая изъяла указанные вещества.

Патрульные проверили и автомобиль. В салоне они обнаружили коробку из-под чая и пластмассовую коробочку, которые были заполнены наркотиками.

Правоохранители обыскали мужчин. В результате инспекторы обнаружили в двух пачках сигарет слип-пакеты с наркотиками.

Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции в Днепропетровской области.

Внутри авто находились водитель и пассажир. Оба заметно нервничали во время общения с полицейскими.

Вчера, 2 ноября, на проспекте Богдана Хмельницкого патрульные остановили автомобиль "ВАЗ" за нарушение ПДД.

Вот так находка.

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