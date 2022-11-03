Вместо чая и сигарет – наркотики: в Днепре задержали наркоторговцев

Внутри авто находились водитель и пассажир. Оба заметно нервничали во время общения с полицейскими.
Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции в Днепропетровской области.
Правоохранители обыскали мужчин. В результате инспекторы обнаружили в двух пачках сигарет слип-пакеты с наркотиками.
Патрульные проверили и автомобиль. В салоне они обнаружили коробку из-под чая и пластмассовую коробочку, которые были заполнены наркотиками.
На место происшествия патрульные вызвали следственно-оперативную группу, которая изъяла указанные вещества.
Оба мужчины задержаны.
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