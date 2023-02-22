Влетел в столб и пытался скрыться: в Днепре задержали водителя Chevrolet

В Днепре пьяный водитель Chevrolet Camaro влетел в столб и пытался убежать от патрульных.

На улице Зеркальной патрульные увидели ДТП – автомобиль Chevrolet Camaro влетел в столб. Они подъехали к месту происшествия.

Водитель машины общался с копами агрессивно, пытался убежать с места ДТП. Мужчина сопротивлялся и не реагировал на слова патрульных, поэтому они его задержали и доставили в отделение.

Кроме того, водитель Chevrolet Camaro был за рулем пьяным. В его крови обнаружили 1,39 промилле алкоголя.

На мужчину составили 3 административных материала:

протоколы по ст. 124 (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств),

по ч.2 ст.130 (Управление в состоянии опьянения)

постановление по ч. 4 ст.126 (Управление транспортным средством лицом, лишенным права управления) КУоАП .

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