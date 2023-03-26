Влетел в припаркованный автомобиль: в Днепре нетрезвый водитель сбил насмерть мужчину

Вечером 25 марта на улице Новошкольной произошло смертельное ДТП. По словам очевидцев, нетрезвый водитель влетел в припаркованный вблизи частного дома автомобиль.
От мощного удара один из автомобилей влетел в столб, а другой в забор возле частного дома. Рядом с припаркованным автомобилем находился мужчина, который от полученных травм погиб на месте.
На месте происшествия работали полицейские и скорая.
Напомним, вчера на перекрестке улиц Овражной и Набережной Победы столкнулись Volkswagen и Renault. К счастью, обошлось без жертв, но оба автомобиля сильно повреждены.
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