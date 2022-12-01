Восемь обстрелов за ночь: оккупанты накрыли огнем Никопольский район

Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.
Марганецкую и Красногригорьевскую громады 8 раз обстреляли из «Градов» и тяжелой артиллерии. Предварительно, люди не пострадали.
В Красногригорьевской громаде разрушены несколько частных домов и хозяйственных построек, газопровод и линия электропередач.
В Марганецкой громале спасатели продолжают обследовать территории и устанавливать детали атак.
В других районах Днепропетровской области ночь прошла без происшествий.
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