Восемь обстрелов за ночь: оккупанты накрыли огнем Никопольский район

Российские оккупанты не прекращали обстреливать Никопольский район ночью 1 декабря.

Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

Марганецкую и Красногригорьевскую громады 8 раз обстреляли из «Градов» и тяжелой артиллерии. Предварительно, люди не пострадали.

В Красногригорьевской громаде разрушены несколько частных домов и хозяйственных построек, газопровод и линия электропередач.

В Марганецкой громале спасатели продолжают обследовать территории и устанавливать детали атак.

В других районах Днепропетровской области ночь прошла без происшествий.

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