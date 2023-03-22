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Верили до последнего: под Бахмутом погиб 23-летний Александр Есаул

Сегодня 22:00
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Житель села Запорожское Апостоловской общины Александр Эсаул некоторое время считался пропавшим без вести. Родственники и земляки до последнего надеялись на лучшее.

Новости Днепра про Верили до последнего: под Бахмутом погиб 23-летний Александр Есаул

До последнего не верило материнское сердце, что не стало ее сына.

Но, к сожалению, худшее подтвердилось – погиб украинский воин.

Печальную новость сообщила Криворожская райгосадминистрация.

Стрелец-санитар мотопехотного отделения мотопехотного взвода мотопехотной роты Александр Витальевич Есаул погиб под Бахмутом.
18 февраля парню исполнилось всего 23 года.

Вечная слава Герою!

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Новости Днепра про Верили до последнего: под Бахмутом погиб 23-летний Александр ЕсаулУкраїнська Новости Днепра про Верили до последнего: под Бахмутом погиб 23-летний Александр ЕсаулРусский

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