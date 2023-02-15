Войска РФ пытаются подкупить выплатами за штурм, — Генштаб

За минувшие сутки подразделения наши воины отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Гряниковка Харьковской области; Невское, Кременная, Кузьмино, Шипиловка и Белогоровка — Луганская и Федоровка, Парасковеевка, Бахмут, Водяное, Марьинка и Победа в Донецкой области.
Из-за отсутствия металлических жетонов с личным номером, по которому можно идентифицировать тело погибшего военнослужащего, действующий в Луганской области личный состав подразделений 20-й армии руководство обязало носить в нагрудном кармане гильзу с клочком бумаги в ней. На этом клочке каждый российский оккупант должен указать информацию о себе, личном номере и т.д.
Чтоб мотивировать личный состав к пришествию, в подразделениях противника распространяется агитация о дневных денежных надбавках за роль в штурмовых действиях. К тому же анонсирована доплата каждому захватчику за километр продвижения по украинской земле.
В Москве началась агитационная работа по мобилизации среди ученых. В частности, с персоналом научно-исследовательского института «Полюс», являющегося ведущим научным центром РФ в области лазерных технологий, проведена разъяснительная работа о социальных гарантиях и льготах мобилизованных лиц.
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