Видеонаблюдение днем и ночью: Украине передали разведывательные башни SurveilSPIRE

Об этом сообщила пресс-служба Rheinmetall AG.
Сколько наша страна получит таких современных разведывательных систем – не уточняется. Также не известна сумма контракта. В этом проекте Rheinmetall сотрудничает с эстонской компанией DefSecIntel, которая занимается выпуском разведывательных систем SurveilSPIRE.
SurveilSPIRE – это вышка наблюдения с оборудованием для видеонаблюдения днем и ночью. В комплекс входят мини-дроны с автопилотом и системы управления. Вышки наблюдения могут быть установлены на трейлеры (прицепы) и оперативно доставлены грузовиками (или пикапами, внедорожниками) в место назначения. Для сборки такой разведывательной башни нужно всего 3 человека. Почему так мало? Потому, что в этом комплексе все автоматизировано. Вмешательство человека минимальное.
Разведывательный комплекс включает в себя беспроводные каналы связи (4G и Starlink Илона Маска) для передачи видео на мобильный командный пункт. Источник питания — солнечные панели. Беспилотные летательные аппараты совершают облет заданной территории и передают информацию в командный пункт. При обнаружении угрозы оператор комплекса принимает соответствующие меры.
Но «главное оружие» такой башни не дроны, а камера дневного и ночного видения, которая располагается на самом верху. Эта камера может обнаруживать цель на расстоянии до 30 километров. То есть если при помощи камеры оператор заметит что-то подозрительное, то он на тот участок направит дроны, чтобы они выяснили все в подробностях.
Таким образом, эти супербашни предназначаются для охраны местности, для своевременного обнаружения противника, вражеских диверсионно-разведывательных групп, нарушителей государственной границы.
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