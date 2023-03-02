Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • Видеонаблюдение днем и ночью: Украине передали разведывательные башни SurveilSPIRE

Видеонаблюдение днем и ночью: Украине передали разведывательные башни SurveilSPIRE

Сегодня 18:45
просмотров

Немецкий концерн Rheinmetall по поручению правительства Германии отправил Украине в рамках нового пакета военной помощи автоматизированные разведывательные системы SurveilSPIRE.

Новости Днепра про Видеонаблюдение днем и ночью: Украине передали разведывательные башни SurveilSPIRE

Об этом сообщила пресс-служба Rheinmetall AG.

Сколько наша страна получит таких современных разведывательных систем – не уточняется. Также не известна сумма контракта. В этом проекте Rheinmetall сотрудничает с эстонской компанией DefSecIntel, которая занимается выпуском разведывательных систем SurveilSPIRE.

 

 

SurveilSPIRE – это вышка наблюдения с оборудованием для видеонаблюдения днем и ночью. В комплекс входят мини-дроны с автопилотом и системы управления. Вышки наблюдения могут быть установлены на трейлеры (прицепы) и оперативно доставлены грузовиками (или пикапами, внедорожниками) в место назначения. Для сборки такой разведывательной башни нужно всего 3 человека. Почему так мало? Потому, что в этом комплексе все автоматизировано. Вмешательство человека минимальное.

Разведывательный комплекс включает в себя беспроводные каналы связи (4G и Starlink Илона Маска) для передачи видео на мобильный командный пункт. Источник питания — солнечные панели. Беспилотные летательные аппараты совершают облет заданной территории и передают информацию в командный пункт. При обнаружении угрозы оператор комплекса принимает соответствующие меры.

Но «главное оружие» такой башни не дроны, а камера дневного и ночного видения, которая располагается на самом верху. Эта камера может обнаруживать цель на расстоянии до 30 километров. То есть если при помощи камеры оператор заметит что-то подозрительное, то он на тот участок направит дроны, чтобы они выяснили все в подробностях.

Таким образом, эти супербашни предназначаются для охраны местности, для своевременного обнаружения противника, вражеских диверсионно-разведывательных групп, нарушителей государственной границы.

Новости Днепра про Видеонаблюдение днем и ночью: Украине передали разведывательные башни SurveilSPIRE

Новости Днепра про Видеонаблюдение днем и ночью: Украине передали разведывательные башни SurveilSPIRE

Читайте также:

Новости Днепра про Видеонаблюдение днем и ночью: Украине передали разведывательные башни SurveilSPIREУкраїнська Новости Днепра про Видеонаблюдение днем и ночью: Украине передали разведывательные башни SurveilSPIREРусский

Автор:


# #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Что появится в парке Глобы в Днепре вместо снесенных старых киосков и тира
    Новости Днепра
    Сегодня 18:01
    Что появится в парке Глобы в Днепре вместо снесенных старых киосков и тира

    В Днепре продолжают наводить порядки в парке Глобы.

    Для чего нужен апостиль и где можно поставить в Днепре: нововведение 2023 года
    Новости Днепра
    Сегодня 17:22
    Для чего нужен апостиль и где можно поставить в Днепре: нововведение 2023 года

    В начале этого года в проставлении апостиля в Украине произошли…

    Массовых ракетных атак от РФ может больше не быть
    Новости Днепра
    Сегодня 16:07
    Массовых ракетных атак от РФ может больше не быть

    Представитель прессцентра Сил обороны юга Наталья Гуменюк заявила, что массовые…

    Второй день подряд в Днепре рождается рекордное количество мальчиков
    Новости Днепра
    Сегодня 15:40
    Второй день подряд в Днепре рождается рекордное количество мальчиков

    Жизнь победит!

    Последние новости

    Глава ДнепрОВА рассказал о «волонтёрах», спекулирующих на войне в собственных интересах
    Глава ДнепрОВА рассказал о «волонтёрах», спекулирующих на войне в собственных интересах

    К сожалению, до сих пор есть люди, которые спекулируют на теме войны.

    Сегодня 18:02
    0
    просмотров
    Что появится в парке Глобы в Днепре вместо снесенных старых киосков и тира
    Что появится в парке Глобы в Днепре вместо снесенных старых киосков и тира

    В Днепре продолжают наводить порядки в парке Глобы.

    Сегодня 18:01
    просмотров
    В Днепре на Короленко BMW повис на дереве: что произошло
    В Днепре на Короленко BMW повис на дереве: что произошло

    К  счастью, никто не пострадал.

    Сегодня 17:33
    0
    просмотров
    Для чего нужен апостиль и где можно поставить в Днепре: нововведение 2023 года
    Для чего нужен апостиль и где можно поставить в Днепре: нововведение 2023 года

    В начале этого года в проставлении апостиля в Украине произошли изменения - добавилось несколько учреждений, которые занимаются его проставлением.

    Сегодня 17:22
    просмотров
    Вслед за «Ашан»: Metro внесли в перечень международных спонсоров войны
    Вслед за «Ашан»: Metro внесли в перечень международных спонсоров войны

    Национальное агентство по предотвращению коррупции внесло в перечень международных спонсоров войны компанию Metro Cash & Carry из-за решения руководства компании продолжать деятельность в россии.

    Сегодня 16:57
    1
    просмотров
    Туристы-призывники с Днепропетровщины пытались добраться ЕС по горным тропам
    Туристы-призывники с Днепропетровщины пытались добраться ЕС по горным тропам

    На границе с ЕС поймали мужчин призывного возраста.

    Сегодня 16:46
    просмотров
    Массовых ракетных атак от РФ может больше не быть
    Массовых ракетных атак от РФ может больше не быть

    Представитель прессцентра Сил обороны юга Наталья Гуменюк заявила, что массовые ракетные атаки от РФ могут уйти в прошлое.

    Сегодня 16:07
    просмотров
    Второй день подряд в Днепре рождается рекордное количество мальчиков
    Второй день подряд в Днепре рождается рекордное количество мальчиков

    Жизнь победит!

    Сегодня 15:40
    2
    просмотров
    В Днепре снова курсирует бесплатная маршрутка
    В Днепре снова курсирует бесплатная маршрутка

    В Днепре курсирует бесплатная маршрутка от гипермаркета.

    Сегодня 15:37
    просмотров
    Можно ли охотиться в лесах Днепропетровщины
    Можно ли охотиться в лесах Днепропетровщины

    В ОВА ответили, можно ли охотиться в лесах Днепропетровщины.

    Сегодня 14:59
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх