Видеонаблюдение днем и ночью: Украине передали разведывательные башни SurveilSPIRE

Немецкий концерн Rheinmetall по поручению правительства Германии отправил Украине в рамках нового пакета военной помощи автоматизированные разведывательные системы SurveilSPIRE.

Об этом сообщила пресс-служба Rheinmetall AG.

Сколько наша страна получит таких современных разведывательных систем – не уточняется. Также не известна сумма контракта. В этом проекте Rheinmetall сотрудничает с эстонской компанией DefSecIntel, которая занимается выпуском разведывательных систем SurveilSPIRE.

SurveilSPIRE – это вышка наблюдения с оборудованием для видеонаблюдения днем и ночью. В комплекс входят мини-дроны с автопилотом и системы управления. Вышки наблюдения могут быть установлены на трейлеры (прицепы) и оперативно доставлены грузовиками (или пикапами, внедорожниками) в место назначения. Для сборки такой разведывательной башни нужно всего 3 человека. Почему так мало? Потому, что в этом комплексе все автоматизировано. Вмешательство человека минимальное.

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