Вічна пам’ять: Олександр Борсук до останньої хвилини свого життя боровся за Україну

Был стрелком — санитаром в составе механизированной роты одной из частей.

Мужчина пошел защищать Родину в августе прошлого года.

Об этом сообщает Синельниковский горсовет.

Война продолжает уносить жизни наших Защитников. 25 января погиб воин из Днепропетровской области Александр Борсук. Ему было 28 лет.

В Днепре за сутки с 29 на 30 января подтвердили…

В Днепре за сутки обнаружили 26 случаев коронавируса: эпидситуация в городе В Днепре за сутки с 29 на 30 января подтвердили 26 случаев коронавируса. просмотров

РФ ведет наступление на четырех направлениях, — Генштаб Противник продолжает вести наступательные действия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. На других направлениях - обороняется. просмотров

Лодки в центре: как выглядел затопленный Днепр в 1931 году (ФОТО) За все время существования нашего города Днепр затапливало дождями большое количество раз. Некоторые потопы приводили к тому, что людям пришлось менять место жительства. Одно из самых сильных наводнений произошло в нашем городе более 90 лет назад. Дождь шел такой обильный… 0 просмотров

Никогда не останавливаемся: переселенец производит печи для защитников в Днепре Раніше ніколи не виробляв буржуйок, хоч і працював з металом. Та за допомогою відеороликів швидко навчився і налагодив виробництво армійських печей. просмотров

В Днепре отключили воду и отопление: адреса и причины В Днепре 30 января по состоянию на 18.00 все повышающие насосные станции города работают и обеспечивают подачу воды горожанам. просмотров