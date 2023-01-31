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  • Вічна пам’ять: Олександр Борсук до останньої хвилини свого життя боровся за Україну

Вічна пам’ять: Олександр Борсук до останньої хвилини свого життя боровся за Україну

Сегодня 07:15
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Война продолжает уносить жизни наших Защитников. 25 января погиб воин из Днепропетровской области Александр Борсук. Ему было 28 лет.

Новости Днепра про Вічна пам'ять: Олександр Борсук до останньої хвилини свого життя боровся за Україну

Об этом сообщает Синельниковский горсовет.
 
Мужчина пошел защищать Родину в августе прошлого года.
 
Был стрелком — санитаром в составе механизированной роты одной из частей.


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Новости Днепра про Вічна пам'ять: Олександр Борсук до останньої хвилини свого життя боровся за УкраїнуУкраїнська Новости Днепра про Вічна пам'ять: Олександр Борсук до останньої хвилини свого життя боровся за УкраїнуРусский

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