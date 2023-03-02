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  • Вічна пам’ять і слава українському воїну: в боях загинув Олександр Соколовський із Дніпропетровщини

Вічна пам’ять і слава українському воїну: в боях загинув Олександр Соколовський із Дніпропетровщини

Сегодня 06:45
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Во время выполнения боевого задания погиб старший солдат ВСУ Соколовский Александр Александрович. Произошло это 23 апреля 2022 года вблизи н. п. заводы Харьковской области.

Новости Днепра про Вічна пам’ять і слава українському воїну: в боях загинув Олександр Соколовський із Дніпропетровщини

Воину было 37 лет.

 С 2003 по 2005 годы проходил срочную военную службу, а с 2021 года проходил службу по контракту в ВСУ. Участвовал в АТО / ООС.
У Александра Соколовского остались жена, три дочери, родители и два брата.

 

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Новости Днепра про Вічна пам’ять і слава українському воїну: в боях загинув Олександр Соколовський із ДніпропетровщиниУкраїнська Новости Днепра про Вічна пам’ять і слава українському воїну: в боях загинув Олександр Соколовський із ДніпропетровщиниРусский

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