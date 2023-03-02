Вічна пам’ять і слава українському воїну: в боях загинув Олександр Соколовський із Дніпропетровщини

Во время выполнения боевого задания погиб старший солдат ВСУ Соколовский Александр Александрович. Произошло это 23 апреля 2022 года вблизи н. п. заводы Харьковской области.

Воину было 37 лет.

С 2003 по 2005 годы проходил срочную военную службу, а с 2021 года проходил службу по контракту в ВСУ. Участвовал в АТО / ООС.

У Александра Соколовского остались жена, три дочери, родители и два брата.