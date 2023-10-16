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Ветераны из Днепра могут получить деньги на развитие бизнеса: что нужно и как это сделать

Сегодня 14:28
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Ветераны в Украине могут получить стартовый капитал от государства для открытия своего дела. Это грантовая помощь, заявление на которую можно подать онлайн. Сделать это может как сам участник боевых действий, так и его родственники. Размер гранта  составляет до 250 тыс грн, а в некоторых случаях и до миллиона гривен. Чтобы его получить нужно подготовить бизнес-план.

Новости Днепра про Ветераны из Днепра могут получить деньги на развитие бизнеса: что нужно и как это сделать

Журналисты dnepr.info разбирались, что должно быть указанно в бизнес-плане, как подать заявление на грант.

Как подать заявление

Подать заявление на получение гранта можно двумя способами – офлайн – в одном из отделений Ощадбанка и онлайн – с помощью портала «Дія». При использовании портала необходимо заполнить онлайн-заявку, прикрепить бизнес-план и подписать все с помощью электронной подписи.

Также подать заявление на грант может супруг или супруга ветерана, но такое заявление должен подписать сам военный своей электронной подписью.

Сумма гранта составляет до 250 тыс грн. Выплачивают ее по частям после одобрения заявления и бизнес-плана. Узнать о том, что идея для бизнеса нашла поддержку можно будет в личном кабинете на портале «Дія».

Что должно быть в бизнес-плане

Для получения грантовой помощи ветеран должен составить бизнес-план. В документе должно быть подробное описание процессов, детализированна идея на что именно будут потрачены средства, указана целевая аудитория проекта, преимущество продукта или услуг по сравнению с другими аналогичными на рынке, а также указанно собственные источники поступлений будущего предпринимателя.

Как получить миллион гривен на бизнес

Грант может составлять от 250 тыс грн до 1 млн грн в зависимости от того, сколько рабочих мест планируется создать при запуске бизнеса. Так, до 250 тыс  грн получат те, кто хочет создать одно рабочее место, до 500 тыс грн те, кто хочет создать 2 рабочих места. Претендовать на получения до 1 млн грн грантовой помощи могут только те, кто уже более 3-х лет зарегистрирован как ФЛП. Получатель гранта должен при этом создать до 4-х рабочих мест два из которых должны занять участники боевых действий. Во втором и третьем случае грантовая программа покрывает до 70% стоимости проекта, а работников нужно нанять в течение полугода после открытия бизнеса.

На что можно потратить грант

Средства, полученные в виде гранта можно потратить на мебель и транспорт для коммерческого использования, покупку лицензионного программного обеспечения, на материалы для реализации бизнес-плана, услуги по маркетингу и рекламе, аренду помещений, оборудования, лизинг, франшизу.

 

 

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Новости Днепра про Ветераны из Днепра могут получить деньги на развитие бизнеса: что нужно и как это сделатьУкраїнська Новости Днепра про Ветераны из Днепра могут получить деньги на развитие бизнеса: что нужно и как это сделатьРусский

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