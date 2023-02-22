Весна близко: в Днепре прогнозируют потепление до +12 днем

В последние дни погода нас радует: яркое солнышко (правда, сегодня оно прячется за облаками) и плюсовая температура. А уже скоро синоптики прогнозируют в Днепре потепление до +12 днем и +6 ночью.
Об этом сообщается на сайте прогноза погоды Gismeteo.
Так, в пятницу, 24 февраля, еще будет холодно: -6 ночью и +1 днем. А вот уже в субботу и воскресенье ожидается значительное потепление: +8 днем и 0 ночью, +11 днем и +6 ночью соответственно. В понедельник, 27 февраля, вообще должно быть +12. При этом дни будут облачными, а иногда даже с осадками – дождь со снегом или дождь. Уже с 28 февраля температура воздуха снова снизится до +4 днем и +1 ночью.
Отметим, что Sinoptik менее оптимистичен: здесь тоже прогнозируют потепление, но только до +7.
Но на самом деле все равно, какой будет погода, главное, чтобы эта весна принесла нам долгожданную Победу!
Напомним, ранее мы писали, как выглядят горы в Карпатах после 5-дневного шторма (ФОТО).
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