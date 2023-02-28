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Весенние каникулы в школах Днепра: когда начнутся и сколько будут продолжаться

Сегодня 14:46
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В Днепре весенние каникулы начнутся в конце марта.

Новости Днепра про Весенние каникулы в школах Днепра: когда начнутся и сколько будут продолжаться

В департаменте гуманитарной политики ДМР сообщили, что в этом году весенние каникулы продлятся с 20 по 26 марта включительно.

По результатам обсуждения с директорами школ города перед началом учебного года была определена единая структура учебного года, в том числе сроки проведения каникул, — отметили в Гумдепе.

Напомним, все школы Днепра работают дистанционно, а преподаватели проводят уроки в онлайн-формате.

Ранее мы писали о том, что в Днепре возле ТРЦ «Дафи» заметили подозрительную группу подростков, которые могут быть последователями нового движения. Толпы несовершеннолетних заметили в разных городах Украины. Есть предположение, что они – представители субкультуры из России ППК «Редан». В последние дни так называемые «редановцы» выходят на улицы украинских городов, чтобы организовывать массовые беспорядки и драки с представителями другой субкультуры — «офниками».

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