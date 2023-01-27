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Вертолет и 850 оккупантов: Генштаб рассказал о новых потерях кафиров

Сегодня 09:00
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Украинские защитники за минувшие сутки уничтожили еще 850 российских оккупантов. Также наши воины сбили 47 ракет, вертолет и три десятка дронов врага.

Новости Днепра про Вертолет и 850 оккупантов: Генштаб рассказал о новых потерях кафиров

Общие боевые потери противника на 27 января ориентировочно составили:

  • личного состава — около 124710 (+850) человек ликвидировано,
  • танков — 3182 (+7) ед,
  • боевых бронированных машин — 6340 (+6) ед,
  • артиллерийских систем — 2180 (+11) ед,
  • РСЗО — 452 (+0) ед,
  • средств ПВО — 221 (+1) ед,
  • самолетов — 292 (+2) ед,
  • вертолетов — 283 (+1) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 1941 (+33),
  • крылатых ракет — 796 (+47),
  • кораблей /катеров — 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 5001 (+15) ед,
  • специальной техники — 199 (+4).

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Новости Днепра про Вертолет и 850 оккупантов: Генштаб рассказал о новых потерях кафировУкраїнська Новости Днепра про Вертолет и 850 оккупантов: Генштаб рассказал о новых потерях кафировРусский

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