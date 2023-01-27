Вертолет и 850 оккупантов: Генштаб рассказал о новых потерях кафиров

Украинские защитники за минувшие сутки уничтожили еще 850 российских оккупантов. Также наши воины сбили 47 ракет, вертолет и три десятка дронов врага.

В Днепре на Березановке 26 января задержали вора. Мужчина вынес…

В Днепре поймали вора, воровавшего технику и электроинструменты В Днепре на Березановке 26 января задержали вора. Мужчина вынес из чужого дома технику и электроинструменты. просмотров

Ситуация с отоплением и водоснабжением в Днепре на утро 27 января НЭК Укрэнерго выделила нашей области на 27 января днем 1200 МВт, ночью 1208 МВт. Это фактически половина потребностей Днепропетровщины в электроэнергии при текущей температуре воздуха. просмотров

Лед не помешал: под Днепром браконьеры наловили рыбу на 40 тыс. грн Рыбпатрульные Днепропетровщины разоблачили грубое нарушение правил рыболовства. Трое граждан на реке Вороной, вблизи с. Сухая Калина (Синельниковский район, Днепропетровская обл.) ловили рыбу двумя лесными сетками из подо льда. просмотров

Минометный обстрел унес жизни 25-летнего Защитника из Днепропетровщины Старший солдат батальона оперативного назначения из Днепропетровской области Максим Подстрелов погиб 20 января. Произошло это во время минометных обстрелов. Мужчине навсегда осталось 25 лет. просмотров

Искали 3 года: во Львове задержан наркодилер с Днепропетровщины Во Львове задержан 38-летний наркодилер из Днепропетровщины. Он находится в розыске с июня 2020 года. просмотров

13 спасателей тушили пожар: из горящей квартиры в Кривом Роге спасли двух женщин Сегодня в Службу спасения поступило сообщение о пожаре в жилом доме по улице Кривбасовская Центрально-Городского района Кривого Рога. просмотров

Хорошие новости: с 27 января в Днепре возобновляет работу электротранспорт С пятницы, 27 января, в Днепре снова выйдут на технические рейсы трамваи и троллейбусы. просмотров

Цена жизни – мобильный телефон: в Днепре мужчина напал на женщину У Дніпрі невідомий чоловік напав на жінку, вдарив важким предметом по голові та відібрав телефон. 0 просмотров