«Вернули веру в людей»: жителю Днепра незнакомцы отдали потерянный кошелек со значительной суммой денег

Житель Днепра Vladimir Kireev утром 8 марта потерял кошелек, когда покупал цветы на рынке. Однако через несколько часов ему позвонили из банка, чтобы сообщили, что кто-то нашел его деньги и карточку.
Такое возможно только у нас. Предпраздничная суета. Покупал цветы и потерял кошелек с деньгами. Сказать что расстроился – это не то слово. Праздник, а здесь такая неприятность. В кошельке значительная сумма денег, приватовская карточка и само по себе событие утром 8 Марта не прибавляло праздничного настроения. Как чудо, позвонили по телефону из ПриватБанка и сообщили, что мой потерянный кошелек находится в отделении ПриватБанка у Галины. Кошелек, деньги, карточку мне вернули, все было на месте. Большое спасибо конкретным, в большинстве своем не знакомым мне людям, проявившим чрезвычайно порядочность и благородство, сотрудникам отделения ПриватБанка, и, конечно, Северному, где живут такие люди! – рассказывает Владимир.
Как оказалось, местный житель обнаружил кошелек на рынке. Внутри была карточка ПриватБанка, поэтому мужчина решил обратиться в ближайшее отделение, чтобы работники нашли владельца потерянного кошелька.
Владимир поблагодарил жену своего спасителя и отметил, что поступок мужа вернул ему веру в людей.
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