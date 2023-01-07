«Вернемся с победой»: ВСУ трогательно поздравили украинцев с Рождеством (ВИДЕО)

Военные обнародовали видеообращение на Facebook-странице. В нем они отметили, что хотели бы встретить Рождество в семейном кругу за праздничным столом, однако сейчас у них есть другая задача, которую необходимо выполнять.
«Нынешний Сочельник и Рождество Христово мы, к сожалению, проводим в непривычных условиях: не в кругу близких и родных для нас людей, не в родительском доме, не за большим столом, на котором 12 традиционных блюд. Без громкой коляды — в тишине. В наших блиндажах нет традиционных елок. Их много кругом, но они уничтожены вражескими снарядами. У нас нет новогодних украшений и традиционного рождественского стола, потому что мы выполняем боевые задачи на передовой. И в наших условиях это невозможно», — поделились бойцы.
Несмотря на все, защитники обещают вернуться домой, подарив Украине такой желанный мир и покой.
«Однако и здесь мы не забываем нашу историю и культуру. Мы здесь для того, чтобы наши дети и будущие поколения и в дальнейшем жили по украинским традициям и обрядам… Мы сильны духом и хотим заверить вас, что обязательно победим в этой войне. И обязательно вернемся к вам, наши дорогие друзья, близкие, родные», — произнесли военные.
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