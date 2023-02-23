«Вернем все, найдем каждого»: в оккупированном Крыму на радио крутили обращение Буданова (ВИДЕО)

Крым сегодня «посетил» глава ГУР МО Кирилл Буданов. Его обращение прозвучало по местному радио. Сначала было слышно гимн Украины, а затем голос руководителя разведки, который обратился к жителям оккупированных территорий и призвал ждать Украины.
Украина возвращает все территории, захваченные врагом: Донбасс, Автономная республика Крым и весь юг страны возвратятся домой. Мы найдем каждого изменника, где бы они ни скрывались. Все они будут ликвидированы, – говорилось в обращении.
Интересно, что он говорил по-русски, поэтому очевидно обращение транслировалось не сколько для проукраинских жителей Крыма и других оккупированных территорий, а для предателей и «переселенцев» из РФ.
Видео опубликовал спикер Одесской ОВА Сергей Братчук. Он отметил, что это обращение слышали даже на территории России.
Напомним, ранее Кирилл Буданов дал два интервью украинским медиа. Он рассказал, что россияне готовят очередной обстрел на 24 февраля, однако ничего необычного в годовщину полномасштабного вторжения России в Украину не произойдет. Буданов добавил, что украинцы уже более 20 раз пережили массированные ракетные удары.
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