Верховная Рада продлила срок действия военного положения и общей мобилизации в Украине

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.
По его словам, «ЗА» соответствующие постановления №8189 и №8190 проголосовали 294 и 297 депутатов.
Это уже пятое голосование Парламента за военное положение с начала войны: 24 февраля, 15 марта, 21 апреля, 15 августа и сегодня.
Напомним, ранее мы писали, что в Украине хотят продлить военное положение и мобилизацию: что известно.
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