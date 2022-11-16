Верховная Рада продлила срок действия военного положения и общей мобилизации в Украине

В Украине продлили срок действия военного положения и общей мобилизации на 90 дней до 19 февраля 2023 года.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

По его словам, «ЗА» соответствующие постановления №8189 и №8190 проголосовали 294 и 297 депутатов.

Это уже пятое голосование Парламента за военное положение с начала войны: 24 февраля, 15 марта, 21 апреля, 15 августа и сегодня.

Напомним, ранее мы писали, что в Украине хотят продлить военное положение и мобилизацию: что известно.

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