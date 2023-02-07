Верховная Рада официально назначила нового главу СБУ

Нардепы избрали нового главу СБУ.

Об этом сообщают нардепы Ярослав Железняк и Алексей Гончаренко.

Комитет Верховной рады по вопросам нацбезопасности и обороны окончательно поддержал кандидатуру Василия Малюка на должность главы СБУ. Напомним, с 18 июля он исполнял обязанности главы ведомства, вместо уволенного Ивана Баканова.

Кроме главы СБУ сегодня могут назначить нового министра МВД. Главная кандидатура – Игорь Клименко, временно исполняющий министерские обязанности, после гибели Дениса Монастырского в Броварах. До этого Клименко возглавлял Нацполицию.

Отметим, что 6 февраля президент внес в Раду представление о назначении Малюка главой СБУ. Также в этот же день было зарегистрировано представление премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля о назначении Клименко министром внутренних дел Украины.

Напомним, в июле в СБУ начались «чистки», тогда Зеленский уволил некоторых региональных глав ведомства и Ивана Баканова.

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