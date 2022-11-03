Верховная Рада лишила мандата депутата от запрещенной «ОПЗЖ» Вадима Рабиновича

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк в своем Telegram.
Нардеп отметил, что такое решение поддержали 304 и 292 парламентария соответственно. Железняк добавил, что решение о досрочном прекращении полномочий нардепов было принято на основании указа президента Украины Владимира Зеленского о лишении их гражданства.
Напомним, в июле президент лишил гражданства Вадима Рабиновича и Игоря Васильковского. А в сентябре в Украине окончательно запретили деятельность пророссийской ОПЗЖ.
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Яна Юхименко
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