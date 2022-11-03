Верховная Рада лишила мандата депутата от запрещенной «ОПЗЖ» Вадима Рабиновича

В четверг, 3 ноября, Верховная Рада лишила мандатов народных депутатов Вадима Рабиновича из запрещенной ОПЗЖ и Игоря Васильковского из Слуги народа.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк в своем Telegram.

Нардеп отметил, что такое решение поддержали 304 и 292 парламентария соответственно. Железняк добавил, что решение о досрочном прекращении полномочий нардепов было принято на основании указа президента Украины Владимира Зеленского о лишении их гражданства.

Напомним, в июле президент лишил гражданства Вадима Рабиновича и Игоря Васильковского. А в сентябре в Украине окончательно запретили деятельность пророссийской ОПЗЖ.

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