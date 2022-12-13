Верх проспекта Поля превратился в декорации к «Ледяному сердцу»

Местами образовался слой снега в 10 см, но пока столбик термометра показывает 1 градус тепла, поэтому снежный ковер тает.
Сейчас снежок не падает, но все равно улицы и дома успели превратиться в декорации к мультфильму «Ледяное сердце».
Вот такая сказочная атмосфера царит во дворах в верху проспекта Поля.
Снежок украсил грустные серые деревья и кусты – и они заиграли новыми красками.
Даже скамейки у подъездов выглядят приветливее.
Ведь нам сейчас так не хватает сказки…
Да, эта зима будет не такая, как предыдущие, из-за полномасштабного вторжения россии, но мы выстоим и победим. И все будет Украина!
Напомним, ранее мы писали, как выглядят заснеженные улицы Днепра (ФОТО).
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