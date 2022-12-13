Верх проспекта Поля превратился в декорации к «Ледяному сердцу»

Сегодня в Днепре после обеда началась настоящая метель: мокрый снег засыпал весь город.

Местами образовался слой снега в 10 см, но пока столбик термометра показывает 1 градус тепла, поэтому снежный ковер тает.

Сейчас снежок не падает, но все равно улицы и дома успели превратиться в декорации к мультфильму «Ледяное сердце».

Вот такая сказочная атмосфера царит во дворах в верху проспекта Поля.

Снежок украсил грустные серые деревья и кусты – и они заиграли новыми красками.

Даже скамейки у подъездов выглядят приветливее.

Ведь нам сейчас так не хватает сказки…

Да, эта зима будет не такая, как предыдущие, из-за полномасштабного вторжения россии, но мы выстоим и победим. И все будет Украина!

Напомним, ранее мы писали, как выглядят заснеженные улицы Днепра (ФОТО).

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