Веник, турка и одна лампа на квартиру: как правильно экономить электричество (СОВЕТЫ)

Жителей Днепра просят экономно расходовать электроэнергию, даже когда город вернется к плановым отключениям. Чем больше будем экономить – тем меньше свет будут отключать.

Экономить электричество – это не только пользоваться стиральной машинкой или утюгом после 23 часов вечера и включать как можно меньше энергозатратных приборов в пиковые часы – с 7 утра и до 11 дня, а также с 17 и до 23 часов.

Потребление электроприборов

«Укрэнерго» рекомендует в это время не подключать к сети одновременно несколько приборов. Желательно пользоваться правилом «один прибор плюс одна лампа». То есть, включив свет в комнате можно использовать, например, только чайник или только электрическую плиту. Кухонные девайсы потребляют много электроэнергии. Например, варочной поверхности для работы нужно от 4 до 7,5 кВт/час, духовке – от 2,5 кВт до 4 кВт/час. Электрочайник потребляет от 1,5 до 2,4 кВт/час, почти столько же нужно для работы стиральной машины, водонагревателя, обогревателя, пылесоса.

Для экономного потребления нагрузка на всю квартиру не должна быть более 5-10 кВт.

Экономная альтернатива

При этом, нужно пересмотреть свои привычки. Например, если в доме стоит электрическая варочная поверхность, то экономнее будет подогреть еду в микроволновке, для работы которой нужно от 0,7 до 1,2 кВт/час, пылесос можно заменить веником, если есть газовая плита, то кофе можно сварить в турке, а не использовать для этого кофеварку. Если же плита электрическая – то, конечно, кофеваркой пользоваться выгоднее, она потребляет от 1 до 1,2 кВт/час.

Использовать ночью

Такие приборы как водонагреватель, обогреватель, стиральная машинка лучше всего включать ночью. Чтобы уменьшить нагрузку на сети от бойлера на день его можно отключать от сети. Вода в баке долго остается теплой, так что придя вечером с работы можно будет принять горячий душ и помыть посуду. Точно также эксперты советуют поступать с электрическим отоплением и системой «теплый пол». Когда никого нет дома – и то, и другое можно выключить, а вот на ночь – включить. Выходит, не только экономия электрики, но и экономия средств на оплату счетов за свет. Заряжать пауэрбанки и телефоны тоже лучше в ночное время, но они не создают сильной нагрузки на сеть, поэтому при работающей лампе и плите их также можно включить в сеть.

Также в «Укрэнерго» советуют выключать из розетки те приборы, которыми редко пользуетесь. Находясь в «спящем» режиме устройства все равно потребляют энергию.

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