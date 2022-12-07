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  • Веник, турка и одна лампа на квартиру: как правильно экономить электричество (СОВЕТЫ)

Веник, турка и одна лампа на квартиру: как правильно экономить электричество (СОВЕТЫ)

Сегодня 17:16
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Жителей Днепра просят экономно расходовать электроэнергию, даже когда город вернется к плановым отключениям. Чем больше будем экономить – тем меньше свет будут отключать.
Новости Днепра про Веник, турка и одна лампа на квартиру: как правильно экономить электричество (СОВЕТЫ)

 

Экономить электричество – это не только пользоваться стиральной машинкой или утюгом после 23 часов вечера и включать как можно меньше энергозатратных приборов в пиковые часы – с 7 утра и до 11 дня, а также с 17 и до 23 часов.

Потребление электроприборов

«Укрэнерго» рекомендует в это время не подключать к сети одновременно несколько приборов. Желательно пользоваться правилом «один прибор плюс одна лампа». То есть, включив свет в комнате можно использовать, например, только чайник или только электрическую плиту. Кухонные девайсы потребляют много электроэнергии. Например, варочной поверхности для работы нужно от 4 до 7,5 кВт/час, духовке – от 2,5 кВт до 4 кВт/час. Электрочайник потребляет от 1,5 до 2,4 кВт/час, почти столько же нужно для работы стиральной машины, водонагревателя, обогревателя, пылесоса.

Новости Днепра про Веник, турка и одна лампа на квартиру: как правильно экономить электричество (СОВЕТЫ)

 

Для экономного потребления нагрузка на всю квартиру не должна быть более 5-10 кВт.

Экономная альтернатива

При этом, нужно пересмотреть свои привычки. Например, если в доме стоит электрическая варочная поверхность, то экономнее будет подогреть еду в микроволновке, для работы которой нужно от 0,7 до 1,2 кВт/час, пылесос можно заменить веником, если есть газовая плита, то кофе можно сварить в турке, а не использовать для этого кофеварку. Если же плита электрическая – то, конечно, кофеваркой пользоваться выгоднее, она потребляет от 1 до 1,2 кВт/час.

Новости Днепра про Веник, турка и одна лампа на квартиру: как правильно экономить электричество (СОВЕТЫ)

Использовать ночью

Такие приборы как водонагреватель, обогреватель, стиральная машинка лучше всего включать ночью. Чтобы уменьшить нагрузку на сети от бойлера на день его можно отключать от сети. Вода в баке долго остается теплой, так что придя вечером с работы можно будет принять горячий душ и помыть посуду. Точно также эксперты советуют поступать с электрическим отоплением и системой «теплый пол». Когда никого нет дома – и то, и другое можно выключить, а вот на ночь – включить. Выходит, не только экономия электрики, но и экономия средств на оплату счетов за свет. Заряжать пауэрбанки и телефоны тоже лучше в ночное время, но они не создают сильной нагрузки на сеть, поэтому при работающей лампе и плите их также можно включить в сеть.

Новости Днепра про Веник, турка и одна лампа на квартиру: как правильно экономить электричество (СОВЕТЫ)

 

Также в «Укрэнерго» советуют выключать из розетки те приборы, которыми редко пользуетесь. Находясь в «спящем» режиме устройства все равно потребляют энергию.

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Новости Днепра про Веник, турка и одна лампа на квартиру: как правильно экономить электричество (СОВЕТЫ)Українська Новости Днепра про Веник, турка и одна лампа на квартиру: как правильно экономить электричество (СОВЕТЫ)Русский

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