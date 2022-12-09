ТОП-9 способов зарядить смартфон без пауэрбанка и генератора

Если неожиданно пропал свет и смартфон с пауэрбанком зарядиться не успели – можно использовать другие источники питания для телефона. Журналисты dnepr.info собрали подборку способов зарядки телефона без пауэрбанка, сети, электростанции и генератора.

Своими руками

Принцип работы динамо-машины прост – нужно крутить ручку и таким образом внутри будет аккумулироваться энергия и передаваться на устройство. Обычно такой функцией снабжают фонарики, но есть продающиеся отдельно динамо-машины для зарядки смарфонов и пауэрбанков. Как долго ее нужно крутить, чтобы зарядить телефон – неизвестно. Номинальная сила тока в такой машине 0.6 А, выходное напряжение 5,5 Вольт. Цена ручного аккумулятора – порядка 400 грн. Но есть и ручные генераторы для такой цели. Крутить ручку в них нужно меньшее количество раз, телефон заряжается быстрее, но и цена у него может доходить до 2,5 тыс грн.

«Колеса» в помощь

Если у владельца разрядившегося телефона есть велосипед, то на переднем колесе у механического «друга» должен быть генератор, который заряжается во время движения двухколесного. Устройство можно снять и с помощью него зарядить телефон. Правда, способ эффективен только в том случае, если на велосипеде периодически катались и генератор не успел разрядиться.

Владельцам автомобиля легче всего обойтись без пауэрбанка и других зарядных устройств. Чтобы «подпитать» телефон энергией им достаточно вставить штекер зарядки от смартфона в прикуриватель.

Туристическое снаряжение

Точно также можно зарядить телефон с помощью фонаря. Современные туристические фонари могут светить не только несколько часов подряд, но и делится своей энергией с телефоном. Для этого нужно, чтобы у фонарика была предусмотрена такая функция, а также кабель портом для зарядки. У самых продвинутых версий фонарей есть солнечная батарея, так что для зарядки девайсов даже не нужно электричество. Правда, такой способ пополнения энергии устройств больше подходит на лето.

Аналогично могут работать и автономные лампы со светодиодами. Зарядившись от розетки или солнечной батареи они некоторое время хранят заряд и могут делиться им с подключенным через провод смартфоном. Вряд ли таким способом удастся зарядить батарею на 100%, но для совершения звонков и прочтения последних новостей в Интернете может быть достаточно.

«Поделятся» зарядом

Работающие за ноутбуком владельцы разряженных смартфонов могут зарядить свои телефоны с помощью USB-порта. Полностью «наполнить» батарею телефона энергией не хватит, но для совершения необходимых звонков – вполне.

Также еще один вариант как подзарядить смартфон, чтобы была возможность звонить – это присоединить его к портативной колонке через кабель. Главное, чтобы мощности колонки хватало.

Реверсивное «движение»

Можно зарядить телефон и с помощью реверсивной зарядки от другого смартфона. Но воспользоваться им могут владельцы лишь определенных марок. Чтобы провести «операцию» нужно один телефон приложить к другому, чтобы они соприкасались задними панелями и включить опцию «Обратная зарядка» (если она есть в телефоне). Насколько один телефон может зарядиться – столько же потеряет другой. По умолчанию, когда батарея заряжаемого телефона пополнится до 30% реверс отключится автоматически.

Еще один способ как пополнить энергию одного смартфона от другого – подключить шнур OTG. Но таким образом телефон будет заряжаться довольно долго, на 10% он «пополнится» за час. Параллельно «раздающий» смартфон разрядится на такое же количество процентов.

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