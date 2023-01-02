Въехала во двор храма: подробности инцидента с пьяной водительницей на Красном Камне

Сегодня горожане испуганно убегали в разные стороны в одном из районов города. Но причина тому не вражеский обстрел, а водитель автомобиля Citroen.

Подробности сообщили патрульные полицейские.

А начиналось все так. На линию 102 обратились граждане, которые сообщили, что наглухо затонированный автомобиль Citroen кружит по городу, нарушая ПДД и создает аварийные ситуации.

В считанные минуты патрульные обнаружили указанный автомобиль и с помощью спецсигналов приказали водителю остановиться. Однако требование было проигнорировано и автомобиль рванул вперед, неоднократно подвергая других опасности.

Полицейские заблокировали автомобиль недалеко от местной церкви. Не реагируя на требования патрульных, водитель, повредив два служебных автомобиля, продолжила движение и заехала на территорию церкви. Да и дальше не останавливалась: дрифтовала, не сбавляя скорость и несмотря на то, что на территории было много людей. Поскольку такие действия угрожали жизни и здоровью окружающих и полицейских, патрульные применили огнестрельное оружие для остановки транспортного средства. Автомобиль остановили и обнаружили, что женщина за рулем автомобиля находилась в неадекватном состоянии. А в салоне – еще и напуганный ребенок. Нарушительницу задержали и доставили для дальнейших действий в райотдел. У водителя были признаки опьянения.

Мальчика патрульные успокоили, передали осмотревшим его медикам. Впоследствии ребенка передали родным, приехавшим на место происшествия. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения женщине. От действий водительницы, к счастью, люди не пострадали.

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