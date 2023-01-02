Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • Въехала во двор храма: подробности инцидента с пьяной водительницей на Красном Камне

Въехала во двор храма: подробности инцидента с пьяной водительницей на Красном Камне

Сегодня 22:00
просмотров

Сегодня горожане испуганно убегали в разные стороны в одном из районов города. Но причина тому не вражеский обстрел, а водитель автомобиля Citroen.

Новости Днепра про Въехала во двор храма: подробности инцидента с пьяной водительницей на Красном Камне

Подробности сообщили патрульные полицейские.
 
А начиналось все так. На линию 102 обратились граждане, которые сообщили, что наглухо затонированный автомобиль Citroen кружит по городу, нарушая ПДД и создает аварийные ситуации.
В считанные минуты патрульные обнаружили указанный автомобиль и с помощью спецсигналов приказали водителю остановиться. Однако требование было проигнорировано и автомобиль рванул вперед, неоднократно подвергая других опасности.
 
Полицейские заблокировали автомобиль недалеко от местной церкви. Не реагируя на требования патрульных, водитель, повредив два служебных автомобиля, продолжила движение и заехала на территорию церкви. Да и дальше не останавливалась: дрифтовала, не сбавляя скорость и несмотря на то, что на территории было много людей.
 
Поскольку такие действия угрожали жизни и здоровью окружающих и полицейских, патрульные применили огнестрельное оружие для остановки транспортного средства. Автомобиль остановили и обнаружили, что женщина за рулем автомобиля находилась в неадекватном состоянии. А в салоне – еще и напуганный ребенок. Нарушительницу задержали и доставили для дальнейших действий в райотдел. У водителя были признаки опьянения.
 
Мальчика патрульные успокоили, передали осмотревшим его медикам. Впоследствии ребенка передали родным, приехавшим на место происшествия.
 
Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения женщине.

От действий водительницы, к счастью, люди не пострадали.

 

Читайте также:

Новости Днепра про Въехала во двор храма: подробности инцидента с пьяной водительницей на Красном КамнеУкраїнська Новости Днепра про Въехала во двор храма: подробности инцидента с пьяной водительницей на Красном КамнеРусский

Автор:


# #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    В Днепре возле ТРЦ «Мост-Сити» водитель влетел в остановку (ВИДЕО)
    Новости Днепра
    Сегодня 21:15
    В Днепре возле ТРЦ «Мост-Сити» водитель влетел в остановку (ВИДЕО)

    Авария произошла возле ТПЦ "Мост-Сити".

    На войне погиб 33-летний солдат из Днепропетровской области Евгений Кукачев
    Новости Днепра
    Сегодня 20:30
    На войне погиб 33-летний солдат из Днепропетровской области Евгений Кукачев

    19 декабря, защищая Украину от россиян, погиб солдат из Днепропетровской…

    Войска РФ несут большие потери и пытаются продвинуться на трех направлениях, — Генштаб
    Новости Днепра
    Сегодня 19:45
    Войска РФ несут большие потери и пытаются продвинуться на трех направлениях, — Генштаб

    Войска РФ, теряя много живой силы, продолжают сосредотачиваться на ведении…

    В гараже Никополя обнаружили в автомобиле тела парня и девушки
    Новости Днепра
    Сегодня 19:15
    В гараже Никополя обнаружили в автомобиле тела парня и девушки

    В понедельник, 2 января, в Никополе в гаражном кооперативе обнаружили…

    Последние новости

    В Днепре возле ТРЦ «Мост-Сити» водитель влетел в остановку (ВИДЕО)
    В Днепре возле ТРЦ «Мост-Сити» водитель влетел в остановку (ВИДЕО)

    Авария произошла возле ТПЦ "Мост-Сити".

    Сегодня 21:15
    просмотров
    На войне погиб 33-летний солдат из Днепропетровской области Евгений Кукачев
    На войне погиб 33-летний солдат из Днепропетровской области Евгений Кукачев

    19 декабря, защищая Украину от россиян, погиб солдат из Днепропетровской области Евгений Кукачев. Произошло это вблизи населённого пункта Красная Гора в Донецкой области. Мужчине было 33 года.

    Сегодня 20:30
    просмотров
    Войска РФ несут большие потери и пытаются продвинуться на трех направлениях, — Генштаб
    Войска РФ несут большие потери и пытаются продвинуться на трех направлениях, — Генштаб

    Войска РФ, теряя много живой силы, продолжают сосредотачиваться на ведении наступательных действий на Бахмутском и пытаются улучшить тактическое положение на Купянском и Авдеевском направлениях.

    Сегодня 19:45
    просмотров
    Поссорились: в Павлограде мужчина ударил товарища ножом в спину
    Поссорились: в Павлограде мужчина ударил товарища ножом в спину

    Теперь злоумышленнику грозит до 8 лет лишения свободы.

    Сегодня 19:19
    0
    просмотров
    В гараже Никополя обнаружили в автомобиле тела парня и девушки
    В гараже Никополя обнаружили в автомобиле тела парня и девушки

    В понедельник, 2 января, в Никополе в гаражном кооперативе обнаружили тела двух человек. Ими оказался парень и девушка. Пока причины смерти выясняют.

    Сегодня 19:15
    просмотров
    В Минобороны подсчитали сумму ущерба экологии Украины после нападения РФ, — Резников
    В Минобороны подсчитали сумму ущерба экологии Украины после нападения РФ, — Резников

    Вторжение России на территорию Украины привело к масштабному ущербу в экологии страны. Из-за действий окупантов под угрозой оказались заповедные зоны.

    Сегодня 18:45
    просмотров
    Успехи ВСУ, освобождение территорий и быстрый конец рФ: прогноз таролога из Днепра
    Успехи ВСУ, освобождение территорий и быстрый конец рФ: прогноз таролога из Днепра

    Таролог из Днепра Юлия Ефремова предсказывает, что в наступившем году  в рФ сменится власть,  а Украину ждет победа. Скорее всего праздновать ее будем уже в конце лета. Журналисты dnepr.info взяли эксклюзивный комментарий у таролога.

    Сегодня 18:40
    просмотров
    В части Днепра сегодня не будут выключать свет: подробности
    В части Днепра сегодня не будут выключать свет: подробности

    Важно!

    Сегодня 18:39
    0
    просмотров
    Видимость 200-400 м: в Днепре и области объявили желтый уровень опасности
    Видимость 200-400 м: в Днепре и области объявили желтый уровень опасности

    Будьте внимательны!

    Сегодня 18:15
    0
    просмотров
    Перед Рождеством россияне снова могут обстрелять Украину ракетами, – Игнат
    Перед Рождеством россияне снова могут обстрелять Украину ракетами, – Игнат

    Российские войска могут осуществить очередной обстрел Украины перед Рождеством 7 января, однако украинские военные ожидают атаки и готовятся отбивать их.

    Сегодня 17:23
    0
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх