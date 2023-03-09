Ведущий «Орла и решки» из Днепра поздравил женщин с 8 марта и получил много критики в сети

Известный днепровский блогер Кирилл Макашов, прославившийся короткими и остроумными видеороликами по изучению английского, а также участием в тревел-шоу "Орел и Решка" в роли ведущего, опубликовал в своем Instagram видео, где размышлял, как правильно поздравлять женщин с 8 марта.

По его мнению, не стоит просто говорить «С женским днем» или вспоминать шутки «о 40 котах». Кирилл считает, что поздравление должно быть таким: “Девочки, с женским днем! Спасибо вам всем за то, что наполняете нашу мужскую жизнь вдохновением и уютом. Спасибо, что заставляете нас, мужчин, стремиться к большему и карабкаться на самые высокие горы. Спасибо, что верите в нас, даже когда кажется, что мы сами в себя не верим. С праздником! Желаю вам всем быть любимыми и окруженными заботой каждый день вашей жизни”.

В комментариях под видео разгорелась дискуссия: одни пишут, что поздравление классное, но немного не о том и не касается сути праздника. Другие вообще осудили блогера и отметили, что в своем приветствии он все свел к мужчинам — «женоненавистник».

Кирилл отреагировал на комментарии и отметил, что «уважает женщин и позволяете им быть теми, кем они хотят, и действовать так, как они хотят». Но решил, что в следующем году просто напишет «с 8 марта» и не будет заходить в Instagram.

Напомним, ранее мы писали, что в Украине хотят отменить 8 марта.

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