Ведущий «Орла и решки» из Днепра поздравил женщин с 8 марта и получил много критики в сети

По его мнению, не стоит просто говорить «С женским днем» или вспоминать шутки «о 40 котах». Кирилл считает, что поздравление должно быть таким: “Девочки, с женским днем! Спасибо вам всем за то, что наполняете нашу мужскую жизнь вдохновением и уютом. Спасибо, что заставляете нас, мужчин, стремиться к большему и карабкаться на самые высокие горы. Спасибо, что верите в нас, даже когда кажется, что мы сами в себя не верим. С праздником! Желаю вам всем быть любимыми и окруженными заботой каждый день вашей жизни”.
В комментариях под видео разгорелась дискуссия: одни пишут, что поздравление классное, но немного не о том и не касается сути праздника. Другие вообще осудили блогера и отметили, что в своем приветствии он все свел к мужчинам — «женоненавистник».
Кирилл отреагировал на комментарии и отметил, что «уважает женщин и позволяете им быть теми, кем они хотят, и действовать так, как они хотят». Но решил, что в следующем году просто напишет «с 8 марта» и не будет заходить в Instagram.
Напомним, ранее мы писали, что в Украине хотят отменить 8 марта.
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