«Вечный огонь» в стене квартиры: житель Днепра рассказал причину странного явления (ВИДЕО)

Житель Днепра, в квартире которого появился вечный огонь, выяснил причину странного явления.

Недавно в соцсетях завирусилось видео «вечного огня» в одной из квартир Днепра. Владелец дома пожаловался, что странный огонек, неожиданно появившийся в стене, прожег ему обои. Ответ на вопрос «что это» не знали даже в ДТЭК и обслуживающей компании.

В комментариях под сообщением днепряне устроили брейншторм и делились своими догадками. Александр поблагодарил комментаторов, которые делились своими идеями и помогли ему. Он еще раз показал, что это не фейк, не светильник и атомный реактор (а были и такие версии). Как оказалось, причиной столь странного явления стала неисправная проводка.

По словам Александра, он нашел комнату, где перебило провод, но точное место еще ищут.

Где именно сложно сказать. Потому что не срабатывают рубильники и вся проводка идет у кабеля канала. То есть она где-то касается, замыкания нет, рубильник не срабатывает. Однако идет пробивание на дротик, который находится в перекрытии, – отметил Александр.

Днепрянин также отметил, что если точку соприкосновения не найдут, придется полностью менять проводку на новую.

Детальнее на видео.

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