Вечная слава: в Бахмуте погиб 30-летний Роман Варава с Днепропетровщины

17 февраля в Бахмуте во время выполнения боевых задач погиб Роман Варава с Днепропетровщины. Ему было 30 лет.
Об этом сообщает Синельниковский городской совет.
Роман служил стрелком стрелковой роты одной из воинских частей ВСУ. Был смелым и отважным воином, верным боевой присяге.
В воспоминаниях тех, кто лично знал Романа, он останется настоящим Героем, сильным и отважным, внимательным сыном и любящим мужчиной, заботливым отцом, верным товарищем и просто хорошим человеком, — говорится в сообщении.
Выражаем искренние соболезнования родным и близким павшего воина!
Герои не умирают, они навсегда остаются в наших сердцах!
Читайте также:
Автор:
Недавно в Кривом Роге возле ТРЦ «ТЕРРА» неравнодушные горожане заметили…
В Покрове на Днепропетровщине спасли щенка.
Сегодня, 20 февраля, некоторые жители Днепра снова остались без воды.
18 февраля в Новомосковском районе 39-летний мужчина был задержан за…
В Украине несколько изменился перечень территорий, на которых проходят активные боевые действия, или возможно их проведение в ближайшее время. Граждане, переехавшие с этих территорий, имеют право на соответствующий статус, а также на выплаты ВПЛ. Следовательно, кто-то из переселенцев может получить…
Во Франции погибла спортсменка из Каменского.
Вчера ночью в Индустриальном районе мужчина пытался угнать BMW, припаркованное на обочине.
В окне многоэтажки в Днепре заметили чудо-устройство.
Недавно в Кривом Роге возле ТРЦ «ТЕРРА» неравнодушные горожане заметили детей, которые попрошайничали.
Полиция Днепра устанавливает местонахождение 16-летнего Кирилла Калиты.
В Днепре будут дожди и шквальный ветер.
В Покрове на Днепропетровщине спасли щенка.
Сегодня, 20 февраля, некоторые жители Днепра снова остались без воды.
В эти выходные для украинцев стал доступен сервис искусственного интеллекта ChatGPT. Это такой чат-бот, который может отвечать на любой вопрос пользователей, собирая информацию из интернет-пространства и компонуя ее в готовый текст. Вопросы ему можно задавать любые: от написания кода для…
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!