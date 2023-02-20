Вечная слава: в Бахмуте погиб 30-летний Роман Варава с Днепропетровщины

Светлая память!

17 февраля в Бахмуте во время выполнения боевых задач погиб Роман Варава с Днепропетровщины. Ему было 30 лет.

Об этом сообщает Синельниковский городской совет.

Роман служил стрелком стрелковой роты одной из воинских частей ВСУ. Был смелым и отважным воином, верным боевой присяге.

В воспоминаниях тех, кто лично знал Романа, он останется настоящим Героем, сильным и отважным, внимательным сыном и любящим мужчиной, заботливым отцом, верным товарищем и просто хорошим человеком, — говорится в сообщении.

Выражаем искренние соболезнования родным и близким павшего воина!

Герои не умирают, они навсегда остаются в наших сердцах!

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