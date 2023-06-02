Вечная слава Герою: в бою за Украину погиб 40-летний Игорь Хитушко из Каменского

У воина остались жена, две дочери и сестра.

Он родился в 1982 году в Каменском. В 2000 году окончил ПТУ №24 и долгое время работал в подрядных организациях «Метинвест». В начале марта 2022 года мужчина присоединился к рядам Вооруженных Сил Украины.

Защищая свободу и независимость Украины, во время выполнения боевого задания в Донецкой области погиб 40-летний Хитушко Игорь.

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