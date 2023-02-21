Вечная память: погиб 21-летний воин из Днепропетровщины

Об этом сообщили в пресс-службе Подгородненской громады.
«Разделяем боль утраты, в скорби низко склоняем головы перед мужеством Воина. Светлое воспоминание о Герое останется в наших сердцах.
Приглашаем отдать последний почет погибшему земляку, который ценой собственной жизни защищал Украину!», – говорится в сообщении.
Прощание с воином состоится 21 февраля в 11.45 на площади перед городским советом.
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