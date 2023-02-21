Вечная память: погиб 21-летний воин из Днепропетровщины

Прощание с воином состоится 21 февраля в 11.45 на площади перед городским советом.

«Разделяем боль утраты, в скорби низко склоняем головы перед мужеством Воина. Светлое воспоминание о Герое останется в наших сердцах.

Об этом сообщили в пресс-службе Подгородненской громады.

Защищая свободу и независимость Украины, во время выполнения боевой задачи погиб 21-летний Сергей Герасимов из Днепропетровской области.

В Днепре коронавирус выявили у 27 человек за минувшие сутки.

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