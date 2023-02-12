Вечером россияне запустили на Днепр и область разведывательный БпЛА и несколько воздушных шаров, – Воздушные силы ВСУ

Во время этой тревоги жители региона слышали взрывы. Изначально сообщалось, что россияне запустили «шахеды».
Но позже эту информацию прокомментировали в командовании Воздушных сил ВСУ. Военные отметили, что она не соответствует действительности.
По их данным, враг использовал разведывательный БПЛА и несколько воздушных шаров с угловыми отражателями. По вражескому БпЛА работала противовоздушная оборона воздушного командования «Схід».
Результат уточняется.
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