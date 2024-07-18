Вдруг исчез под водой: в Днепропетровской области утонул мужчина

На Днепропетровщине утонул мужчина.

Тело утопленника обнаружили водолазы в реке Самара

Сегодня, 18 июля, в Терновке Павлоградского района мужчина скрылся под водой во время купания. С помощью водолазного снаряжения специалисты ГСЧС обследовали 700 кв. м. подводной акватории реки.

Тело 26-летнего мужчины обнаружили в 70 метрах от берега, на глубине 4 метра.

Водолазы-спасатели изъяли погибшего из воды и передали его сотрудникам полиции.

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