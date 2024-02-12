Вдали от окон: Днепр пытаются атаковать ударные дроны. Что известно

Вечером 12 февраля в Воздушных силах ВСУ сообщили об опасности ударных дронов для Днепра.
Призывают оставаться в укрытиях также глава облсовета Николай Лукашук и глава ОВА Сергей Лысак.
В соцсетях днепряне уже сообщали о якобы звуках взрывов, но официальной информации пока нет.
Следует оставаться в укрытиях до отбоя.
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В Днепре звучали звуки взрывов
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