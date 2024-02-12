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Вдали от окон: Днепр пытаются атаковать ударные дроны. Что известно

Сегодня 23:07
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Тревожный вечер.

Новости Днепра про Вдали от окон: Днепр пытаются атаковать ударные дроны. Что известно

Вечером 12 февраля в Воздушных силах ВСУ сообщили об опасности ударных дронов для Днепра.

Призывают оставаться в укрытиях также глава облсовета Николай Лукашук и глава ОВА Сергей Лысак.

Новости Днепра про Вдали от окон: Днепр пытаются атаковать ударные дроны. Что известно

Новости Днепра про Вдали от окон: Днепр пытаются атаковать ударные дроны. Что известно

Новости Днепра про Вдали от окон: Днепр пытаются атаковать ударные дроны. Что известно

В соцсетях днепряне уже сообщали о якобы звуках взрывов, но официальной информации пока нет.

Следует оставаться в укрытиях до отбоя.

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Новости Днепра про Вдали от окон: Днепр пытаются атаковать ударные дроны. Что известноУкраїнська Новости Днепра про Вдали от окон: Днепр пытаются атаковать ударные дроны. Что известноРусский

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