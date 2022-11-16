Вчерашний ракетный удар рф по Украине стоил $700–900 млн, – Forbes

Вчера, 15 ноября, россия выпустила более 90 ракет по территории Украины. Это один из самых массированных обстрелов с начала полномасштабной войны.

Россияне запускали по Украине ракеты Х-101 и Х-555 из самолетов стратегической авиации Ту-95 и Ту-160. Основная масса ракет была выпущена из бомбардировщиков из района Каспия и Ростовской области. Остальные ракеты – «Калибры», которые запускали из акватории Черного моря.

В общей сложности тревога на территории Украины длилась более четырех часов.

По расчетам Forbes, стоимость ракет, выпущенных во время атаки 15 ноября, — $700-900 млн. Для расчета стоимости использовались следующие оценки: стоимость ракеты Х-101 — $13 млн, «Калибр» — $6,5 млн, Х-555 — $4 млн.

За эти деньги рф могла отремонтировать десятки школ и больниц на своей территории, но нет, это неважно.

россия – страна-террорист.

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