Вбивця був у сусідній кімнаті: у Павлограді жінка знайшла квартиранта мертвим

19 февраля около 19:15 в полицию обратилась женщина. Она сообщила, что нашла в своей квартире тело 77-летнего квартиранта с телесными повреждениями. Когда горожанка вошла в квартиру и увидела труп, из соседней комнаты вышел мужчина и кинулся на неё с кулаками. Женщина выбежала из квартиры, закрыла двери и позвонила в полицию.
Нападавшим оказался 32-летний мужчина, который пришел в гости к убитому. В какой-то момент между задержанным и 77-летним мужчиной начался конфликт, который перерос в драку. От полученных травм пенсионер скончался на месте.
20 февраля задержанному сообщили о подозрении в умышленном убийстве (ч. 1 ст. 115 ККУ).
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