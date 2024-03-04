Вблизи трассы на Кривой Рог бездомный в самодельном бункере прятал похищенную 8-летнюю девочку

Вечером 1 марта в одном из сел Березнеговатского общества из дома внезапно исчезла 8-летняя девочка. Полицейским родные рассказали, что ребенка мог похитить бывший сожитель ее бабушки.
На поиски девочки отправились стражи порядка со всего района, кинологи и жители села. Осматривали все — все здания и помещения поселка и его окрестности в радиусе 5 км, также проверили колодцы, лесополосы, пустыри и поля. Территорию отследили и с помощью аэроразведки.
Впоследствии на пустыре нашли подземный тайник, замаскированный травой. Внутри самодельного бункера скрывался похититель вместе с пропавшей 8-летней девочкой.
Ребенка забрали в больницу. Сейчас с ней все хорошо.
50-летний обидчик был задержан. Мужчина рассказал, что накануне пришел в дом, где жила семья и забрал 8-летнюю девочку. Сначала нес на руках, а потом ребенок попросился идти сам. Она была без обуви, поэтому шла в одних носках.
После этого мужчина спрятал девочку в бункере, который накануне выкопал посреди пустыря.
Обидчик рассказал, что на следующий день хотел вернуть ребенка домой.
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