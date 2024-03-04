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  • Вблизи трассы на Кривой Рог бездомный в самодельном бункере прятал похищенную 8-летнюю девочку

Вблизи трассы на Кривой Рог бездомный в самодельном бункере прятал похищенную 8-летнюю девочку

Сегодня 11:25
просмотров

В соседней Николаевщине бездомный похитил девочку и прятал в самодельном бункере.

Новости Днепра про Вблизи трассы на Кривой Рог бездомный в самодельном бункере прятал похищенную 8-летнюю девочку

Вечером 1 марта в одном из сел Березнеговатского общества из дома внезапно исчезла 8-летняя девочка. Полицейским родные рассказали, что ребенка мог похитить бывший сожитель ее бабушки.

Новости Днепра про Вблизи трассы на Кривой Рог бездомный в самодельном бункере прятал похищенную 8-летнюю девочку

На поиски девочки отправились стражи порядка со всего района, кинологи и жители села. Осматривали все — все здания и помещения поселка и его окрестности в радиусе 5 км, также проверили колодцы, лесополосы, пустыри и поля. Территорию отследили и с помощью аэроразведки.

Впоследствии на пустыре нашли подземный тайник, замаскированный травой. Внутри самодельного бункера скрывался похититель вместе с пропавшей 8-летней девочкой.

Ребенка забрали в больницу. Сейчас с ней все хорошо.

Новости Днепра про Вблизи трассы на Кривой Рог бездомный в самодельном бункере прятал похищенную 8-летнюю девочку

50-летний обидчик был задержан. Мужчина рассказал, что накануне пришел в дом, где жила семья и забрал 8-летнюю девочку. Сначала нес на руках, а потом ребенок попросился идти сам. Она была без обуви, поэтому шла в одних носках.

После этого мужчина спрятал девочку в бункере, который накануне выкопал посреди пустыря.

Новости Днепра про Вблизи трассы на Кривой Рог бездомный в самодельном бункере прятал похищенную 8-летнюю девочку

Обидчик рассказал, что на следующий день хотел вернуть ребенка домой.

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Новости Днепра про Вблизи трассы на Кривой Рог бездомный в самодельном бункере прятал похищенную 8-летнюю девочкуУкраїнська Новости Днепра про Вблизи трассы на Кривой Рог бездомный в самодельном бункере прятал похищенную 8-летнюю девочкуРусский

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