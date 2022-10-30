Вблизи Паруса в Днепре рыбак поймал щуку-великана (ФОТО)

В Днепре рыбак поймал здоровенную щуку.

Рыбак Евгений из Днепра поделился своим уловом. Интересно то, что щуку-здоровяка он поймал в самом городе, в районе Паруса.

Сегодня эта пятнистая красавица очень порадовала и подарила кучу приятных ощущений. А хороший инструмент в руке способен в разы повысить градус адреналина! Это наш Днепр радует и дарит приятные моменты! Рыбак в городе может быть очень приятным. Спасибо ВСУ за спокойствие и возможность! – отметил Евгений.