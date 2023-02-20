Вблизи Днепра вспыхнуло здание в садоводческом обществе (ФОТО)

По словам спасателей Днепра, вечером 19 февраля к ним обратились жители поселка Слобожанское, которые рассказали о пожаре на территории садоводческого общества «Авиатор».
Прибыв на вызов, пожарные выяснили, что горит одноэтажное хозяйственное сооружение. Через десять минут возгорание удалось потушить.
Огнем уничтожены деревянные хозяйственные постройки, вещи домашнего обихода и строительные материалы на площади 10 кв. м. В результате происшествия погибших и травмированных нет.
Гасил пожар 9 спасателей и 2 машины спецтехники.
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