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Вблизи Днепра вспыхнуло здание в садоводческом обществе (ФОТО)

Сегодня 10:55
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Под Днепром произошел пожар.

Новости Днепра про Вблизи Днепра вспыхнуло здание в садоводческом обществе (ФОТО)

По словам спасателей Днепра, вечером 19 февраля к ним обратились жители поселка Слобожанское, которые рассказали о пожаре на территории садоводческого общества «Авиатор».

Прибыв на вызов, пожарные выяснили, что горит одноэтажное хозяйственное сооружение. Через десять минут возгорание удалось потушить.

Огнем уничтожены деревянные хозяйственные постройки, вещи домашнего обихода и строительные материалы на площади 10 кв. м. В результате происшествия погибших и травмированных нет.

Гасил пожар 9 спасателей и 2 машины спецтехники.

Новости Днепра про Вблизи Днепра вспыхнуло здание в садоводческом обществе (ФОТО)

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