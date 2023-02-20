Вблизи Днепра вспыхнуло здание в садоводческом обществе (ФОТО)

Огнем уничтожены деревянные хозяйственные постройки, вещи домашнего обихода и строительные материалы на площади 10 кв. м. В результате происшествия погибших и травмированных нет.

Прибыв на вызов, пожарные выяснили, что горит одноэтажное хозяйственное сооружение. Через десять минут возгорание удалось потушить.

По словам спасателей Днепра, вечером 19 февраля к ним обратились жители поселка Слобожанское, которые рассказали о пожаре на территории садоводческого общества «Авиатор».

Укрэнерго не прогнозирует дефицит мощности и в ближайшие дни. В…

Украинские защитники за последние сутки уничтожили еще более 800 окупантов.…

В Днепре в супермаркете оставили самодельную взрывчатку.

Будет ли у днепрян дополнительный выходной на 8 марта 8 марта 2023 года выпадает на среду. Этот день должен быть выходным. 1 просмотров

Взрывчатка в Днепре в АТБ: что говорят в полиции В Днепре 19 февраля в супермаркете АТБ по улице Марии Лисиченко в камере хранения заметили подозрительную сумку. 0 просмотров

Важно: будут ли сегодня в Днепре выключать свет В понедельник, 20 февраля, в Днепре и области не будут выключать свет. 0 просмотров

Украинские защитники за сутки уничтожили самолет и более 800 окупантов Украинские защитники за последние сутки уничтожили еще более 800 окупантов. Всего с начала широкомасштабного вторжения РФ потеряла уже 143680 своих военных. просмотров

В Днепропетровской области разыскивают 12-летнего Эдуарда Зимовца 19 февраля в полицию обратилась мать 12-летнего Эдуарда Зимовца и сообщила, что ее сын исчез. Два дня назад мальчик ушел из дома в поселке городского типа Илларионово Синельниковского района и не вернулся. Где он может находиться сейчас, неизвестно. просмотров

У Днепра есть достаточно электроэнергии, чтобы покрыть потребности. Укрэнерго не прогнозирует дефицит мощности и в ближайшие дни. В настоящее время есть возможность покрыть потребление существующим производством электроэнергии нашими электростанциями. просмотров